الإسباني " غارسيا " يسعى لإعادة توازن الشباب

وصل اليوم للرياض لقيادة الجهاز الفني

وصل إلى الرياض مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب الجديد الإسباني "لويس غارسيا"، والتي أعلنت إدارة نادي الشباب عن تعاقدها معه حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الشباب قد أنهى علاقته بالمدرب الأرجنتيني " خورخي ألميرون "، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة مع الفريق، حيث يقبع الفريق في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.