"شكري": مصر ستشارك في مؤتمر البحرين لتقييمه وليس إقراره

أكد أنه لا تنازل عن حبة رمل من سيناء

ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الاثنين)، أن مصر ستشارك في مؤتمر البحرين المقرر عقده هذا الأسبوع لبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم "خطة السلام" المقترحة البالغ حجمها 50 مليار دولار.

وقال "شكري" خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا اليوم" أوردتها "رويترز": "من الأهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقيمه، ولكن ليس من حيث الإقرار بذلك".

وأضاف: "لنا الحق في تقييمه والاطلاع عليه وبلورة رؤية إزاءه، لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".

وأكد الوزير المصري في المقابلة أنه "ليس هناك تنازل عن حبة وذرة رمل من أراضي سيناء، التي استشهد من أجلها العديد من المواطنين المصريين الشرفاء دفاعاً عنها وسعياً لاسترجاعها، فليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على أرض سيناء".

ويبحث المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة غداً وبعد غد، رؤية اقتصادية تقودها الولايات المتحدة ويعرضها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار خطة أوسع لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتشمل خطة "كوشنر" 179 من مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التجارية، وسيخصص أكثر من نصف مبلغ الخمسين مليار دولار للإنفاق في الأراضي الفلسطينية على مدى عشر سنوات في حين يقسم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن.