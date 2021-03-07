الأخضر يفتتح تدريباته بالدمام.. والحربي يستدعي 29 لاعبًا

ضمن التجمُّع الاستكشافي الثالث

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تدريباته ضمن ثالث تجمعاته الاستكشافية، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.



واستدعى المدير الفني للأخضر عبد الوهاب الحربي (29) لاعبًا للتجمّع، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام.



الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.