تحرير 302 مخالفة وإغلاق 25 منشأة تجارية في الحدود الشمالية

عبر 204 جولات رقابية صحية على المنشآت خلال يناير الماضي

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلديتَي غرب وجنوب عرعر 204 جولات رقابية صحية على المنشآت التجارية خلال شهر يناير 2022م، أسفرت عن تحرير 302 مخالفة، وإغلاق 25 منشأة تجارية، و31 إنذاراً.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.