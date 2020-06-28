هكذا يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بالقطاع العقاري السكني.. وهذا المستثتى

"الدويش": التأثير لن يكون محدوداً للتي تتجاوز 850 ألفاً

كشف الرئيس التنفيذي لدويتشه الخليج للتمويل، عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة في القطاع العقاري السكني، وذلك تزامنًا مع اقتراب رفع الضريبة المضافة إلى 15%.



وقال محمد الدويش إن ضريبة القيمة المضافة لها وجهان، أولهما للأقل من 850 ألفاً، فالدولة هي من تتحمل الضريبة بشكل كامل، أما التي تتجاوز هذا الرقم فستتأثر بضريبة القيمة المضافة، مبينًا أنه من المتوقع ألا يكون محدودًا، بل سيكون كبيراً خلال الفترة الأولى.

وأشار إلى أنه من بعدها يمكن استعادتها بعد تصحيح أسعار العقار في مختلف مناطق المملكة.