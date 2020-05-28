بـ3531.. أرقام قياسية تسجلها المملكة في أعداد المتعافين من كورونا

آخر تحديثات وزارة الصحة: إجمالي حالات الشفاء 54553 حالة

تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة.