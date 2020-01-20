الأميرة مضاوي تعلن انطلاق مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع بالرياض 27 يناير

بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز وبمشاركة دولية لافتة

أنهت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر استعداداتها كافة لانطلاق مؤتمرها الدولي الرابع للزهايمر الذي تنظمه بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية (الشريك الاستراتيجي للجمعية)، وذلك خلال الفترة من 27-29 من شهر يناير الحالي بالرياض.

وبرئاسة الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة العلمية، ونائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز المالك، عقدت الجمعية في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًّا، ألقى الضوء على أبرز أهداف مؤتمر الزهايمر الرابع، وأوضح ملامح الإنجازات التي حققتها الجمعية في التصدي لمرض الزهايمر، وتخفيف وطأته على المصابين به.

وأشارت الأمير مضاوي إلى أهمية رفع التوصيات لصناع القرار؛ لتتضافر الجهود من وزارتَي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية في رفع التحديات التي تواجه المرض والمريض وأسرته، وشمول مرض الزهايمر ضمن تصنيف الإعاقة، الذي يكفل للمريض الحقوق والتشريعات كافة التي يستحقها في مراحل المرض كافة؛ إذ قدمت الجمعية دراسة علمية شاملة، أعدتها من لجانها العلمية والشرعية والقانونية، تثبت وصول المريض في مراحله المتقدمة للإعاقة، ووضعت استراتيجيات توعوية متكاملة في تنفيذ برامجها ومبادراتها بطرق علمية مدروسة ومبتكرة، استطاعت من خلالها التعرف على أبرز الصعوبات التي تواجه المرض، خاصة أن المعاناة تزداد عالميًّا بعد أن أصبحت الأعداد في ازدياد سنويًّا.

كما عقدت الجمعية عددًا غير محدود من الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات خيرية وصحية وتعليمية وعلمية بهدف خلق تكاتف قوي متخصص تجنبًا لازدواجية الجهد والمنافسة في استقطاب الدعم نظير ارتفاع تكلفة برامج الرعاية والعناية المتطورة.

وفي هذا الإطار تم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتكامل العمل الخيري وطنيًّا رغبة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة بأعمال الجمعية، والمحتاجة لمساندتها في عدد من مناطق السعودية.

ويحظى المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين، أبرزهم: البروفيسور بالمي جونسون رئيس وأستاذ قسم طب الشيخوخة من جمهورية أيسلندا، والدكتور علي بن مقبول العرابي الغامدي استشاري طب أسرة ومجتمع والمدير العام للإدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية، والدكتور وليد أحمد الكريدي استشاري أمراض الباطنة وأمراض الشيخوخة والأستاذ المساعد والمستشار بجامعة الملك سعود وعضو اللجنة العلمية.

ويصاحب المؤتمر محاور تفاعلية لمراحل المرض، وأركان حسية لوجستية، واتفاقيات وشراكات، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات والجهات الداعمة لرسالة الجمعية والمساندين لأنشطتها وبرامجها المختلفة. وسيحصل المشاركون في المؤتمر من ذوي التخصصات الصحية على 22 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

يُشار إلى أن التسجيل للمؤتمر ما زال مستمرًّا من خلال الرابط www.alz.org.sa.