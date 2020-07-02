"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة على مكة والمدينة

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.


في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 10:19 AM

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة على مكة والمدينة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.


في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

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