"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بيشة وتثليث والمناطقة المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

0

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 10:17 AM

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 7 مساءً

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

0 231

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بيشة وتثليث والمناطقة المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021