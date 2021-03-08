"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بيشة وتثليث والمناطقة المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.