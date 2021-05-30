مصر تخفِّف قيود "كورونا" بدءًا من أول يونيو

العودة للعمل بالتوقيت الصيفي في فتح وغلق المحال

أعلن مجلس الوزراء اليوم الأحد أن مصر سترفع القيود التي فرضتها هذا الشهر للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها إغلاق المحال التجارية والمطاعم مبكرًا، وذلك بدءًا من أول يونيو (حزيران).

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على "العودة للعمل بالتوقيت الصيفي فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم المحددة سلفًا بقرارات وزيرَي التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد أول يونيو 2021م"، وفقًا لـ"رويترز".

وكان لزامًا على المحال التجارية ومراكز التسوق الكبرى والمطاعم أن تغلق أبوابها بدءًا من التاسعة مساء منذ السادس من مايو (أيار) الجاري.