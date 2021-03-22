بالفيديو.. لحظة تدمير صواريخ ومسيرات الحوثي في مهدها

توالت الانفجارات داخل معسكر سلاح صنعاء

نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن مقطع فيديو يظهر استهداف معسكر سلاح الصيانة في العاصمة اليمنية، صنعاء، حيث توالت الانفجارات داخل المعسكر الذي يستخدمه الحوثيون لتجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة بدون طيار، وفقًا للتحالف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف أن "عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، وأن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

يذكر أن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحكومة الشرعية، العميد الركن عبده مجلي، قد أكد نجاح الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش اليمني في جبهات القتال بمأرب في استنزاف وهزيمة ميليشيا الحوثي، وفقًا لتقرير منفصل نشرته الوكالة السعودية.

https://www.youtube.com/watch?v=iQyBOnIRa1g