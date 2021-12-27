170 مليار دولار و1.3 مليون مشرد.. كلفة باهظة للكوارث المناخية في 2021

بزيادة 20 مليارًا عن العام الماضي.. في منحى تصاعدي يعكس آثار التغير المناخي

كشفت منظمة خيرية بريطانية اليوم، أن الكوارث المناخية العشر الأعلى كُلفة هذا العام، تسببت في أضرار بلغت قيمتها أكثر من 170 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 20 مليار دولار مقارنة بعام 2020.

وكل عام تحتسب منظمة "كريستشان إيد" الخيرية في بريطانيا الكلفة المترتبة على الكوارث المناخية مثل الفيضانات والحرائق وموجات الحر، بالاستناد إلى شركات التأمين وتقارير النتائج.

وتوصلت المنظمة عام 2020، إلى أن الكوارث العشر الأعلى كلفة في العالم، تسببت في خسائر بقيمة 150 مليار دولار؛ مما يعني زيادة بنسبة 13% هذا العام.

وأشارت "كريستشان إيد" إلى أن هذا المنحى التصاعدي يعكس آثار التغير المناخي الذي تسبب به الإنسان، مضيفة أن الكوارث العشر الأولى أدت أيضًا إلى مصرع 1.075 شخصًا على الأقل وتشريد نحو 1.3 مليون من منازلهم؛ بحسب "الفرنسية".

وجاء إعصار "إيدا" الذي ضرب شرق الولايات المتحدة، في أعلى القائمة؛ باعتباره الكارثة الأعلى كلفة في عام 2021؛ حيث تَسبب في خسائر بلغت نحو 65 مليار دولار. وبعد ضربه لويزيانا في نهاية شهر أغسطس، شق طريقه شمالًا، وتسبب في فيضانات غير مسبوقة في مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها.

ويلي "إيدا" على القائمة، فيضاناتُ ألمانيا وبلجيكا المميتة في يوليو، التي بلغت خسائرها 43 مليار دولار.

أما موجة البرد والعواصف الشتوية في تكساس التي دمرت شبكة الكهرباء الضخمة في الولاية؛ فقد بلغت خسائرها 23 مليار دولار، تليها فيضانات مقاطعة خينان الصينية في يوليو التي كلفت نحو 17.6 مليار دولار.

الكوارث الأخرى التي خلّفت خسائر بمليارات الدولارات، تشمل: فيضانات كندا، وموجة صقيع أواخر الربيع في فرنسا، وإعصار ضرَب الهند وبنغلاديش في مايو.

وأعطت المنظمة مثالًا على ذلك بفيضانات جنوب السودان التي انعكست آثارها على نحو 800 ألف شخص.