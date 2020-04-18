فرنسا .. حصيلة مصابي "كورونا" ترتفع إلى 19.323

تسجيل 642 وفاة اليوم

ذكر مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 19323، منذ الأول من مارس الماضي.

وأوضح "سالومون"، أن السلطات سجلت 642 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ761 حالة أمس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتراجع عدد الأشخاص في العناية المركزة في المستشفيات إلى أقل من 6000 لأول مرة منذ 31 مارس ليعود إلى 5833، وهو رقم انخفض بنسبة 3.2 في المائة خلال 24 ساعة مسجلاً انخفاضًا لليوم العاشر على التوالي.