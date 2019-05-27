قنصلية المملكة في قوانجو تغلق أبوابها بمناسبة العيد

قدّمت رقم هاتف على مدار الساعة لحالات الطوارئ

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو- جمهورية الصين الشعبية أنها ستغلق أبوابها لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الاثنين 29 رمضان 1440هـ الموافق 3/ 6/ 2019م بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" أن الإغلاق يتوافق أيضاً مع "عيد القوارب" الذي يُعتبر من الإجازات الرسمية في جمهورية الصين الشعبية، على أن يكون استئناف العمل يوم الاثنين 7 شوال 1440هـ الموافق 10/ 6/ 2019م.

ودعت القنصلية كل المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة أو عند الحاجة للمساعدة، وذلك على الهاتف 8618998378131+ المفتوح على مدار 24 ساعة.