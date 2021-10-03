سلطنة عمان تخفض تصنيف الإعصار "شاهين" إلى عاصفة مدارية

تأثيراتها تشمل أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة السرعة

‬ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الأحد)، أن تصنيف الإعصار المداري "شاهين"، انخفض إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة، (102) إلى (116) كيلومتراً.

وبينت الوكالة أن التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية تشمل أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.