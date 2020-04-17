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أصبح عدد المرضى المتعافين أعلى من الإصابات الجديدة

وزير الصحة الألماني يؤكد: تفشي فيروس كورونا في البلاد بات تحت السيطرة

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن تفشي فيروس كورونا في البلاد بات في وضع يمكن السيطرة عليه مرة أخرى، بعد أن أصبح عدد المرضى الذين تعافوا أعلى من عدد الإصابات الجديدة.

"سبان"، قال اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي: "تفشي المرض بات من اليوم يمكن السيطرة عليه وإدارته مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن نظام الرعاية الصحية "لم يكن في أي وقت من الأوقات مضغوطًا إلى هذا الحد"، طبقاً لـ"رويترز".

وفي وقت سابق، قال سبان إن تطبيق تتبع المخالطين لحالات إصابة بالفيروس سيكون متاحًا للألمان للتحميل والاستخدام على هواتفهم الذكية في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأضاف لتلفزيون "إيه.آر.دي" أن المطورين يعملون بجد على التطبيق للتأكد من أن معايير حماية البيانات "مثالية قدر الإمكان"، وتابع: "لكي يكون (التطبيق) جيدًا حقًا، فإنه يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع، وليس إلى أسبوعين".

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد أعلنت يوم الأربعاء أن ألمانيا ستتخذ خطوات محدودة للخروج من الإغلاق العام، مع إعادة فتح جزئي للمتاجر الأسبوع المقبل والمدارس اعتبارًا من 4 مايو.