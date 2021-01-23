هل تؤثر "بسترة الحليب" على محتوياته؟.. "الغذاء والدواء" تجيب

تعطّل إنزيمات لا تعدّ ذات أهمية لصحة الإنسان

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المعالجة الحرارية (البسترة) لا تؤثر على المحتويات والمغذيات الطبيعية الموجودة بالحليب.



وحول أن الحليب الخام يحتوي على إنزيمات أو مغذيات طبيعية أكثر من الحليب المبستر، أوضحت "الهيئة" أن عملية البسترة تعطل بعض الإنزيمات في الحليب، ومع ذلك لا تعتبر الإنزيمات الحيوانية في الحليب الخام ذات أهمية لصحة الإنسان.



وأضافت، أن عملية البسترة قد تقلل من مستوى فيتامين (C) في الحليب، غير أن الحليب ليس مصدرة رئيسية لفيتامين (C).