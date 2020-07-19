"كورونا" يغزو 1.639 إندونيسيًّا جديدًا.. وينهي حياة 127

حصيلة المرضى تصل إلى 86.521

سجلت إندونيسيا 1.639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة، اليوم (الأحد).

وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 86.521 والوفيات إلى 4.143؛ وفقاً لـ"رويترز".