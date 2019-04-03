ماذا تفعل إذا انفجر أحد الإطارات أثناء السير؟.. "أمن الطرق" يجيب

أوصتْ قائدي المركبات بـ4 نصائح تبدأ بالمحافظة على الهدوء

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق 4 نصائح لسلامة قائدي وقائدات المركبات عند حدوث انفجار لأحد الإطارات أثناء سير المركبات.

وتفصيلًا: طرح حساب القوات الخاصة لأمن الطرق الرسمي بتويتر سؤالًا موجهًا لقائدي وقائدات المركبات: ماذا تفعل في حال انفجار أحد الإطارات؟.

وأوصت القوات الخاصة لأمن الطرق 4 نصائح يجب اتباعها من قبل قائدي وقائدات المركبات في حال انفجار أحد الإطارات أثناء السير. أولاً: تجب المحافظة على الهدوء، وقم بتثبيت المقود بكلتا يديك بقوة، وحافظ على سير المركبة في خط مستقيم، وتجنب الضغط على الفرامل إذا كنت تقود بسرعة عالية، إيقاف المركبة في مكان آمن مخصص للوقوف.