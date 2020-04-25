خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل 129 إصابة جديدة بكورونا

بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 3256 حالة والوفيات 419 وفاة

سجلت الجزائر اليوم 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 3256 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 419 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 71 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1479 حالة.