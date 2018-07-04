الهلال يواصل تحضيراته للموسم المقبل .. والعابد يخضع لبرنامج وقائي

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم تحضيرًا للموسم المقبل تحت إشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

تركزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب اللياقية وأدى اللاعبون في بداية المران جريًا بسرعات مختلفة تلاها تدريبات لياقية قبل أن يختتم الجهاز الفني التدريبات بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وخضع اللاعب نواف العابد لبرنامج وقائي من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

وسيؤدي الفريق مرانه عند الساعة السابعة والنصف من مساء الغد.