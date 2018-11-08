تهدف إلى إشراك الجمهور.. انطلاق فعاليات "قرية فورمولا إي" في كورنيش الخبر

جوائزها تبلغ مليون ريال وتمتد ليومين

انطلقت اليوم الخميس فعالية "قرية فورمولا إي" الترويجية في مدينة الخبر والتي تستمر حتى السبت المقبل برعاية الهيئة العامة للرياضة، حيث سيتمكن الجمهور بمختلف فئاته من تجربة أجواء هذا السباق الكبير عبر هذه الفعالية التي ستطوف عدداً من المدن السعودية بهدف إشراك الجمهور ومحبي رياضة السيارات في تجربة تثقيفيّة وترفيهية جديدة..

وتقام الفعالية في الكورنيش الجديد ضمن أولى محطات "قرية فورمولا إي" بالسعودية وتتيح القرية للجمهور فرصة التعرف على السباق بكامل تفاصيله والحصول على المعلومات الكافية حول هذا الحدث الرياضي إضافة إلى مجموعة واسعة من النشاطات الترفيهية المعززة بالتكنولوجيا لترسيخ نمط الاستدامة الذي يعد من أهم أهداف "الرؤية السعودية 2030".

وتحتوي "قرية فورمولا إي" على أجهزة إلكترونية تمكن الزوار من محاكاة قيادة سيارة "فورمولا إي" والتجول في أبرز حلبات السباق في العالم إضافة إلى عالم الواقع الافتراضي الذي يعرف الزوار على تكنولوجيا المستقبل، كما تقام بطولة "إي أيه" داخل القرية حيث يتنافس المتسابقون على جوائز مالية ضخمة تصل إلى مليون ريال.

جدير بالذكر أن هذا السباق سيكون أولى جولات الموسم الجديد من "سباقات فورمولا إي" عالمياً وهو تطبيق عملي لشراكة استراتيجية بين الاتحاد الدولي للسيارات والهيئة العامة للرياضة تمتد عشر سنوات.