اشتباه كورونا يُعيد حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" للميناء

الحكومة: نحو 40 من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، الأربعاء، إن حاملة الطائرات شارل ديجول في طريق العودة إلى الميناء بعد ظهور أعراض مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا على بعض أفراد طاقمها.

ووفق "رويترز"، قالت الوزارة إن نحو 40 من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة الآن.

حاملة الطائرات شارل ديجول فيروس كورونا الجديد

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08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 11:33 AM

الحكومة: نحو 40 من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة

اشتباه كورونا يُعيد حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" للميناء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، الأربعاء، إن حاملة الطائرات شارل ديجول في طريق العودة إلى الميناء بعد ظهور أعراض مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا على بعض أفراد طاقمها.

ووفق "رويترز"، قالت الوزارة إن نحو 40 من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة الآن.

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