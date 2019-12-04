شاهد.. أمين الطائف يفتتح 3 حدائق جديدة بالمحور الجنوبي

ضمن برامج تحسين جودة الحياة لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠

افتتح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل 3 حدائق جديدة بجنوب الطائف، ضمن سعي الأمانة لدعم وتشجيع أنشطة التشجير وزيادة مساحة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة وأنسنة المدينة كخطوة مستهدفة لتحقيق هدف من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وشمل الافتتاح حديقة الجنوب (1) البالغ مساحتها 18 ألف متر مربع، وتضم ساحة بلدية مجهزة بملعب لكرة القدم، وملعب لكرة الطائرة والسلة، وممشى رياضي، ومجمع لدورات المياه العامة، ومشايات ومظلات جلوس، وألعاب أطفال، وشبكة ري للمسطحات الخضراء، ومواقف سيارات خلفية وباقي الخدمات المساندة، بالإضافة إلى تسوير الحديقة لضمان سلامة الأهالي وراحتهم والحفاظ على المرافق الخدمية.

كما تم افتتاح وتشغيل حديقتي الجنوب (2) و(3) واللتين زودتا بممرات مشاه، وألعاب أطفال ومظلات جلوس، وشبكة للري، بالإضافة إلى تسويرها وتوفير كل متطلبات السلامة بهما، وتبلغ مساحة حديقة الجنوب (2) 4200 متر مربع، ومساحة حديقة الجنوب (3) 2800 متر مربع.

وركزت أمانة الطائف في تنفيذ الحدائق على تقديم خدمات نوعية للمتنزهين، مع الاستفادة الكاملة من طبوغرافية المكان بما يحقق تقديم خدمات مميزة للمواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل عليهم الحصول على مرافق ترويحية معززة ببيئة مميزة.

كما راعت مناسبة الحدائق بتصاميمها مع احتياج الأهالي وطبيعة الموقع وخدمتها لأكبر شريحة من المجتمع، ووفرت التصاميم الجديدة حديقة بيئية مناسبة للأسرة، وتهيئة مرافق خدمية لكل أطياف المجتمع، والاهتمام بإحاطة المدينة بحزام أخضر يدعم جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري.