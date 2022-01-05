"أمانة الرياض" تلزم المقاولين بالتخلص من الصبات الخرسانية بعد انتهاء المشاريع

نظامياً.. شدّدت على ضرورة وضع شعاراتهم على الصبات لمنع تركها عشوائياً بالمدينة

الزمت أمانة الرياض الجهات الخدمية ومقاولي التنفيذ، بالتخلص من الصبات الخرسانية بعد انتهاء المشاريع بالطرق النظامية، مشددة على ضرورة وضع شعار تلك الجهات عليها.

وقالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها بتويتر: "جميع الجهات الخدمية في مدينة الرياض مُلزمة بوضع شعاراتها على الصبات الخرسانية المستعملة في مشاريعها، ومقاولو التنفيذ مجبرون على التخلّص منها بالطرق النظامية.. وسنكثّف جولاتنا الرقابية لنحافظ على جمالية مدينتنا".

ونوّهت الأمانة إلى أن هذا الإجراء يمنع المقاولين من ترك تلك المصبات بشكل عشوائي بالمدينة.