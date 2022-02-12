كورونا في 4 دول.. 55 ألف إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و209789 ألمانيا و3019 باكستان

خلال الـ24 ساعة الماضية.. مصر تسجل 2179 حالة إضافية

سجلت كوريا الجنوبية 54941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و33 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت مليونًا و294 ألفًا و205، فيما بلغ مجموع الوفيات 7045.



ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 12 مليونًا و219501 بعد تسجيل 209789 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 119877 بعد تسجيل 198 وفاة جديدة.



باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و44 وفاة.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1480592 إصابة؛ منها 80168 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29731 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1370693 حالة.



مصر

سجلت مصر 2179 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، ووفاة 61 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 450676 من ضمنهم 384158 حالة تم شفاؤها، و23233 حالة وفاة.