"نقل المدينة" يحذّر سالكي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص" من الهطولات المطرية

شدّد على ضرورة الحيطة والحذر وتقليل السرعة حفاظاً على سلامة مرتادي الطرق

نبّه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص"، من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ولفت فرع الوزارة إلى أن الحيطة والحذر مطلوبان، مشدداً على ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، حفظاً على سلامة مرتادي الطريق.