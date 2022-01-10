"نقل المدينة" يحذّر سالكي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص" من الهطولات المطرية

نبّه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص"، من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.
ولفت فرع الوزارة إلى أن الحيطة والحذر مطلوبان، مشدداً على ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، حفظاً على سلامة مرتادي الطريق.
شدّد على ضرورة الحيطة والحذر وتقليل السرعة حفاظاً على سلامة مرتادي الطرق
نبّه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص"، من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.
ولفت فرع الوزارة إلى أن الحيطة والحذر مطلوبان، مشدداً على ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، حفظاً على سلامة مرتادي الطريق.