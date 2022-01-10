"نقل المدينة" يحذّر سالكي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص" من الهطولات المطرية

شدّد على ضرورة الحيطة والحذر وتقليل السرعة حفاظاً على سلامة مرتادي الطرق

نبّه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص"، من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ولفت فرع الوزارة إلى أن الحيطة والحذر مطلوبان، مشدداً على ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، حفظاً على سلامة مرتادي الطريق.

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10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443 08:59 AM

شدّد على ضرورة الحيطة والحذر وتقليل السرعة حفاظاً على سلامة مرتادي الطرق

"نقل المدينة" يحذّر سالكي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص" من الهطولات المطرية

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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نبّه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق "ينبع النخل - الفقعلي - العيص"، من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ولفت فرع الوزارة إلى أن الحيطة والحذر مطلوبان، مشدداً على ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق، حفظاً على سلامة مرتادي الطريق.

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