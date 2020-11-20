أمانة عسير تُغلِق 143 منشأةً وتضبط عددًا من المُخالفات

بعد 103 جولات مشتركة على المنشآت التجارية

ضمن أعمالها في مجال الرقابة الصحية والإصحاح البيئي، قامت أمانة منطقة عسير وبلدياتها ممثلةً في الفرق الرقابية الميدانية خلال الأسبوع الماضي، بجولاتٍ تفتيشية وصل عددها إلى 103 جولات مشتركة على المنشآت التجارية الغذائية؛ للتأكد من الاشتراطات الصحية والبلدية، مع التأكد من صحة وسلامة العاملين بها، وسلامة ما يُقدّم بها.

وأسفرت الجولات التي نفذها المراقبون الذين وصل عددهم إلى ٦٧٠ عن تسجيل وضبط عددٍ من المُخالفات الصحية، ومنها سوء النظافة، وتخزين المواد الغذائية بطريقة سيئة وغير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهاء صلاحيتها، وتراكم النفايات، إضافة إلى عددٍ من المُخالفات الأخرى.

وتم تطبيق العقوبات النظامية على المُخالفين، وإغلاق ١٤٣ منشأة مُخالفةً؛ بعد ضبط ٦١٨ مخالفة متنوعة، ومصادرة ٦٢ شهادةً صحية مُنتهية، إضافة إلى مُصادرة ما يُقارب ١١٥٩ كجم من الأغذية والمواد التالفة وغير الصالحة للاستهلاك.

كما أنذرت الأمانة مُلاك المحلات بعدم التكرار وتعديل المُخالفات وأخذ التعهدات الرسمية على ذلك.



الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير تبذل جهودًا كبيرةً في مجال الإصحاح البيئي ومراقبة المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الغذاء، ووجهت الجميع بالتواصل والإبلاغ عن الملاحظات والمُخالفات عبر ٩٤٠ وعلى مدار الساعة.