هذه الدولة لم تسجل وفيات أو إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال أسبوع

لديها فقط 268 مصاباً بالفيروس تماثل للشفاء منهم 224 حالة

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام اليوم الخميس، أنها لم تسجل وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الأيام السبعة الماضية.

وسجلت في فيتنام حتى الآن 268 إصابة بكورونا، وقد تماثل 224 من هؤلاء المرضى للشفاء.

وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية وفق "روسيا اليوم"، وافق رئيس الوزراء الفيتنامي جوين شوان فوك، على تغيير تصنيف العاصمة هانوي من منطقة شديدة الخطورة إلى منطقة ذات خطر الإصابة بـ"كوفيد-19".