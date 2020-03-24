"الإسكان التنموي" يسلِّم الوحدات السكنية للمستحقين مع الالتزام بالاحترازات الوقائية

نوه بمستوى الوعي والتعاون الذي يجده البرنامج من الجمعيات والمستفيدين

أعلن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان تسليم عدد من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع للأسر المستحقة وفق الجدول المعد مسبقًا في مختلف مدن ومحافظات السعودية، وسط التزام تام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه من خلال الإجراءات الصحية التي يتم العمل بموجبها خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تجنب التجمعات، تسلّم مستفيدو الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية بشكل فردي لكل مستفيد، وضمن بيئة تسليم آمنة، تراعي تطبيق الاحتياطات الموصى بها، وخلال أوقات محددة، مع توفير المعقمات، والتأكد من سلامة مواقع التسليم كاملة.

ونوه "الإسكان التنموي" بمستوى الوعي والتعاون الذي يجده البرنامج من شركائه من الجمعيات، ومن المستفيدين، من خلال الحرص على الامتثال، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة؛ ما كان له الأثر الإيجابي في استمرار التسليم على مستوى المناطق كافة.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات السعودية، التي تجاوز عددها 385 جمعية.