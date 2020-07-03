المغرب: 246 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع حالات الشفاء إلى 9.158 حالة

سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 02:46 PM

ارتفاع حالات الشفاء إلى 9.158 حالة

المغرب: 246 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.215 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 230 حالة وفاة.

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