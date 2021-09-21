تولى رئاسة مصر عقب تنحي مبارك.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي فجر اليوم

أحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 2012 وشارك في حربيْ 67 و73

توفي فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، عن عمر يناهز 85 عامًا.

ووفق صحيفة "المصري اليوم"، تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وتولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.