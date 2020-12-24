الولايات المتحدة تسجل 221,408 إصابة جديدة و3,362 وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 221,408 إصابات مؤكدة و3,362 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً.. وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,391,571 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 325,096 حالة وفاة.
إجمالي الإصابات بلغ 18,391,571 والوفيات 325,096 شخصاً
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 221,408 إصابات مؤكدة و3,362 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً.. وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,391,571 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 325,096 حالة وفاة.