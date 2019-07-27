مدير "تعليم تبوك" يتفقد المعسكر الكشفي بمنفذ حالة عمار

اطلع على الخدمات التي يقدمها الكشافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وقف مدير عام التعليم في منطقة تبوك والمشرف العام على المعسكر الكشفي، إبراهيم بن حسين العُمري؛ مساء أمس، على أعمال المعسكر الكشفي في منفذ حالة عمار، واطلع على الخدمات التي يقدمها الكشافة والقادة الكشفيون لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ورافق العُمري؛ في الجولة التفقدية مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنين) نائب المشرف العام ماجد القعير؛ ومدير إدارة النشاط الطلابي والمشرف العام على معسكرات الحج الدكتور عبدالله الحارثي؛ وقائد المعسكر الكشفي بالمنفذ سعود العنزي؛ وتشرّف الجميع خلال الجولة بمشاركة الكشافة في خدمة الحجاج وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

وقدّم العُمري؛ شكره وتقديره لجميع القادة والمشرفين وطلاب الكشافة في المعسكر الكشفي، الذين يواصلون أعمالهم وجهودهم لخدمة ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بحالة عمار؛ للإسهام مع الجهات المعنية في موسم الحج لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بمتابعة من أمير منطقة تبوك والمشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان، وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الحكيمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والعمل على راحتهم.