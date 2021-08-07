وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا

أفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية بوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل سمير غانم، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن الفنان حسن الرداد وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال "الرداد" عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".

وأضاف: "عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة".