شاهد.. أول مستشفى في العالم للإبل بدبي بتكلفة 40 مليوناً

يضم طاقماً طبياً من بريطانيا وإسبانيا والهند والمكسيك

نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تغريدة على صفحته بـ"تويتر" كشف من خلالها عن أول مستشفى للإبل، في العالم بتكلفة تقدر بـ40مليون درهم.

ويمكن للمستشفى علاج 20 جملاً بأيادي طاقم طبي متنوع يضم بيطريين من بريطانيا وإسبانيا والهند والمكسيك، فضلاً عن كونه مجهزاً بحلبة سباق مصغرة لمساعدة الجمال على التعافي وإعادة التأهيل، كما يعتزم المستشفى إجراء مشروعات بحثية على أجساد الجمال لكشف أسرارها.

وتتميز المستشفى بساحة عمليات وغرفة أشعة سينية تعكس نموذجاً للخدمات الطبية، كما يخطط المستشفى لتوفير خدمات أخرى في الفترة المقبلة وتشمل أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات الجمال المخصصة للسباق.