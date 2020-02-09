أمطار متجمدة مع زخات البرد تدخل أجواء طريف

تحذيرات من انفجار أنابيب المياه نتيجة التجمد

شهدت مدينة طريف، شمال السعودية، مساء اليوم الأحد؛ هطول أمطار متجمدة وزخات من البرد الخفيفة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، مع موجة صقيع شديدة البرودة.



واشتهرت محافظة طريف، والتي تقع شمال السعودية، من بين المناطق الشمالية، بتساقط الثلوج؛ نظراً لموقعها "المترفع" مناخيّاً، وقد سميت سنة 2008م، في منطقة الحدود الشمالية بـ"سنة الثلوج"؛ نظراً لارتفاع معدل الثلوج فيها بصورة لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 20 عاماً.



جدير بالذكر أن محافظة طريف، تسجل سنويًّا أرقامًا قياسية تحت الصفر في فصل الشتاء، وتسقط الثلوج وتتجمّد المياه، بل إنه في كثير من الأحيان تتعرّض أنابيب المياه للكسر من شدة التجمد، وهناك سنة شهيرة يعرفها أهل طريف، وهي سنة "تكسير المواسير"، وبذلك تعتبر طريف أبرد منطقة على مستوى المملكة في فصل الشتاء.



وأكد "طقس العرب" دخول أجواء المناطق الشمالية من المملكة بكتلة باردة جداً، مع ساعات مساء هذا اليوم، وتتحرك تدريجياً لتعم بتأثيرها معظم مناطق المملكة، وتعمل على انكسار درجات الحرارة لمستويات قياسية تصل في بعض المناطق إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر، مع التحذير من انفجار أنابيب المياه نتيجة التجمد في بعض المناطق؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى قطع المياه عن المنازل وإلحاق خسائر كبيرة بسبب الصقيع.