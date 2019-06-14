شرطة الطائف تطيح بمواطن سرق سيارة وبداخلها طفل بعد ساعات من البلاغ

ترك المركبة ولاذ بالفرار قبل القبض عليه

أطاح رجال الأمن بشرطة محافظة الطائف، مساء اليوم، بمواطن في العقد الثاني من عمره بعد سرقته سيارة وبداخلها طفل في الثالثة من عمره.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي: تم بتوفيق الله ضبط سيارة بعد سرقتها وبداخلها طفل في الثالثة من عمره، والقبض على الجاني وإعادة الطفل إلى ذويه بحالة صحية جيدة بحمد الله.

وأضاف: باشرت شرطة محافظة الطائف بلاغًا من مواطن عند الساعة ١١:٥٠ من صباح اليوم الجمعة، عن تعرض سيارته من نوع "فورد" للسرقة من شارع الفيصلية بمحافظة الطائف وبداخلها طفل عمره ٣ سنوات؛ حيث تم على الفور الشروع في التحري والبحث عنها؛ مما أسفر بفضل الله عن رصدها وضبطها بحي الحوية مقابل محطة السواط، وبداخلها الطفل بصحة جيدة، وهروب الجاني الذي تم تكثيف البحث عنه والقبض عليه؛ حيث اتضح أنه مواطن بالعقد الثاني من عمره، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك؛ تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.