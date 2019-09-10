"السديس" يناقش استعدادات القوات الخاصة لأمن الحج لموسم العمرة

طالب تهيئة الأجواء الآمنة للمعتمرين كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في مكتبه بالرئاسة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي ومساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد، (وقائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة العقيد ركن عطية بن حامد الغامدي)، مشيدًا بالجهود المبذولة للحفاظ على أمن الحجاج والمعتمرين.

وناقش "السديس" خلال اللقاء استعدادات قوات أمن الحج لموسم العمرة وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية للمعتمرين والزوار كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - لتقديم أرقى الخدمات لرواد وقاصدي بيت الله الحرام، مؤكدًا أن الرئاسة العامة تولي جل اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته، وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتم وجه كي يؤدي زوار وعمار المسجد الحرام مناسكهم بكل يسر وسهولة.

يُشار إلى أن اللقاء حضره وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية والمشرف على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.