ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 198556

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198556.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9060 في المجمل.

فيروس كورونا الجديد

1

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 10:18 AM

إجمالي الإصابات بلغ 198556

ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 215

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198556.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9060 في المجمل.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020