ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198556.
وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9060 في المجمل.فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات بلغ 198556
أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198556.
وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9060 في المجمل.