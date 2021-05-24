"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل "الداير بني مالك وفيفا" حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي الداير بني مالك وفيفا.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

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24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442 01:07 PM

تشمل "الداير بني مالك وفيفا" حتى 8 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي الداير بني مالك وفيفا.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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