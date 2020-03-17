وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعية

طالبت ‏وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ⁧كورونا⁩ الجديد".

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.

وزارة الرياضة تعليق التدريبات فيروس كورونا الجديد

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 11:28 PM

وزارة الرياضة تطالب الأندية بتعليق التدريبات الجماعية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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طالبت ‏وزارة الرياضة الأندية الرياضية بتعليق التدريبات مؤقتًا.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ⁧كورونا⁩ الجديد".

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت سلسلة إجراءات بدأت بمنع الحضور الجماهيري ثم اتبعتها بإيقاف جميع المنافسات الرياضية وإغلاق جميع المراكز الرياضية الخاصة.

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وزارة الرياضة تعليق التدريبات فيروس كورونا الجديد

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