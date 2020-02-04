واشنطن تندد بهجمات النظام السوري على إدلب

"بومبيو" اعتبر التحرك التركي دفاعًا عن النفس

ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء) بهجمات النظام السوري على محافظة إدلب وعبّر عن تأييد بلاده لتركيا بعد تعرض موقع مراقبة تركي لهجمات نظام بشار الأسد بقذائف مورتر.

وذكر "بومبيو" في بيان أوردته "رويترز" أن الولايات المتحدة تندد مرة أخرى باستمرار الهجمات الوحشية غير المبررة على سكان إدلب.

واعتبر الوزير الأمريكي أن تحرك تركيا ضد النظام السوري عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدة جنود أتراك يخدمون في موقع مراقبة، مبررًا أنه يعد دفاعًا عن نفسها.