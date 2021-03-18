"الاستثمارات العامة" يحذر من منتحلي اسمه: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد

دعا للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر "كلنا أمن" ونوه عن "طالبي المبالغ"

مجدداً حذّر ‎صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ، أو حوالات مالية، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق ‎"كلنا أمن".



وأشار "الصندوق" إلى أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.