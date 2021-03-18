"الاستثمارات العامة" يحذر من منتحلي اسمه: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد

مجدداً حذّر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ، أو حوالات مالية، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق "كلنا أمن".
وأشار "الصندوق" إلى أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.
دعا للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر "كلنا أمن" ونوه عن "طالبي المبالغ"
مجدداً حذّر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ، أو حوالات مالية، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق "كلنا أمن".
وأشار "الصندوق" إلى أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.