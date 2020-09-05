"الأرصاد": رياح وأتربة على أجزاءٍ من المدينة المنوّرة

مع تدني مدى الرؤية والحالة تشمل محافظتَي الحناكية والمهد

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع تدني مدى الرؤية، على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة تشمل محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المدينة المنوّرة

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05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 10:57 AM

مع تدني مدى الرؤية والحالة تشمل محافظتَي الحناكية والمهد

"الأرصاد": رياح وأتربة على أجزاءٍ من المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع تدني مدى الرؤية، على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة تشمل محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

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