مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8931.29 نقطة

بتداولات بلغت 10 مليارات ريال لأكثر من 330 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 56.39 نقطة ليقفل عند مستوى 8931.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 330 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات إس تي سي، والمتحدة للتأمين، ودلة الصحية، وجازادكو، والعمران الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الباحة، والبحر الأحمر، وأميانتيت، والإنماء طوكيو م، والأصيل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.44% و 4.28%.



وكانت أسهم شركات كيمانول، وإعمار، ودار الأركان، وجازادكو، وريدان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات ريدان، وتبوك الزراعية، وأمانة للتأمين، وكيمانول، وصدر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 85.25 نقطة ليقفل عند مستوى 25739.30 نقطة، وبتداولات بلغت 62 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 410 آلاف سهم تقاسمتها 1452 صفقة.