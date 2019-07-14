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لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس

موجة غبار.. "صحة جازان" ترفع جاهزية أقسام الطوارئ

رفعت "صحة جازان" جاهزية جميع أقسام الطوارئ نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأعلنت "الصحة" عبر حسابها على تويتر: #صحة_جازان ترفع جاهزية جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة؛ وذلك استعدادًا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.