القيادة تتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الجيبوتي بمناسبة اليوم الوطني

نوّه بمستوى العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.



وأعرب الرئيس الجيبوتي خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



ونوه الرئيس إسماعيل جيله، بمستوى العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى تطابق مواقف ورؤى البلدين تجاه مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية .