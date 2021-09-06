القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية

أسفَرَ عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة

أدان الأزهر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة كركوك العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

وأكد الأزهر في بيان أمس، تضامنه مع العراق قيادة وحكومة وشعبًا في وجه هذا الإرهاب؛ داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق، وأن يجنّب أهله كل مكروه وسوء.

0

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 08:21 AM

أسفَرَ عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة

القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

0 166

أدان الأزهر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة كركوك العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

وأكد الأزهر في بيان أمس، تضامنه مع العراق قيادة وحكومة وشعبًا في وجه هذا الإرهاب؛ داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق، وأن يجنّب أهله كل مكروه وسوء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021