القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية

أسفَرَ عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة

أدان الأزهر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة كركوك العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

وأكد الأزهر في بيان أمس، تضامنه مع العراق قيادة وحكومة وشعبًا في وجه هذا الإرهاب؛ داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق، وأن يجنّب أهله كل مكروه وسوء.