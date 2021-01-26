"الأعمال الأمريكي - السعودي" يختتم بعثته الأولى لتطوير أعماله الافتراضية للمملكة

تضمنت عقد العديد من الجلسات الخاصة بالصناعة بمشاركة 20 شركة وطنية

اختتم مجلس الأعمال الأمريكي – السعودي أمس الاثنين بعثته الأولى لتطوير الأعمال الافتراضية إلى السعودية بقيادة الرئيس التنفيذي للمجلس ديلانو روزفلت، وبمشاركة عشر شركات أمريكية، تعمل في مجالات الطاقة والأمن والذكاء الاصطناعي ومعالجة المياه والهندسة وإدارة البناء.

وتفصيلاً، بدأت البعثة التي قدمت أعمالها لهذا العام افتراضيًّا نظرًا لظروف جائحة كورونا بعقد ندوات تفاعلية عبر الإنترنت، تناولت فيها لمحة عامة عن السوق السعودي، وثقافة الأعمال، وأفضل الممارسات لمزاولة الأعمال التجارية في السعودية، والاعتبارات القانونية في إنشاء علاقات الوكيل والتوزيع والمشاريع المشتركة.

وتضمنت البعثة عقد العديد من الجلسات الجانبية الخاصة بالصناعة بمشاركة شركات ذات خبرة في هذا المجال للحديث عن فرص السوق، والتحديات في هذه القطاعات.

وشهدت الجلسات والاجتماعات مشاركة أكثر من 20 شركة سعودية، إلى جانب الشركات الأمريكية؛ لتعزيز فرص التعاون المشتركة في السعودية.

وأكد ديلانو روزفلت، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي – السعودي، أن البعثة التجارية وغيرها من الأحداث الافتراضية الجديدة التي استخدمها المجلس لمواجهة تحديات مناخ الأعمال المعقد بسبب الجائحة أتاحت مواصلة تقدم المجلس في توطين التكنولوجيا والخبرة في السعودية، ودفع تقدُّمها نحو تحقيق رؤية 2030 وأهداف التنمية، ووضع الأساس لعلاقات أوثق بين الأعمال التجارية بين السعودية والولايات المتحدة.

من جهته، أعرب فهد باجسير، مدير تطوير الأعمال والنمو في مجموعة (IHCC) ، عن سعادته بأن تكون مجموعة (IHCC) جزءًا من منظومة تطوير الأعمال الافتراضية الناجحة التي نظمها مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي، مشيرًا إلى ترجمة نجاح الحدث إلى اجتماعات افتراضية مثمرة للغاية مع العديد من الشركات الأمريكية في تخصصات مختلفة، التي وفرت أساسًا متينًا للتعاون التجاري طويل الأجل في السوق السعودية.

ونوه ديفيد هوارد، المدير المساعدة لشركة (P2S) - ومقرها كاليفورنيا- وأحد المشاركين في المهمة، بمنح بعثة تطوير الأعمال الافتراضية لشركته الفرصة للقاء الشركاء المحتملين في السعودية، وعززت فرص اقتحام السوق السعودية، وفتحت الأبواب لمزيد من الاجتماعات التي تسهم في النجاح المتبادل للشركات من كلا البلدين.

بدوره، قال جاك روث، مدير المبيعات الخارجية في (B&B Roadway & Security Solutions): "كانت بعثة التجارة الافتراضية غنية بالمعلومات، وقدمت نظرة ثاقبة للتطورات في السعودية، التي ستؤثر على أعمالنا بشكل إيجابي".

يُشار إلى أن هذه البعثة تعد الأحدث في سلسلة من برامج الشبكات والمعلومات الافتراضية المبتكرة، فضلاً عن خدمات الأعمال الاستراتيجية التي أطلقها المجلس في مناخ الأعمال الجديد والمعقد الذي ظهر في أعقاب الوباء في عام 2020.

وللمجلس تاريخ طويل في جلب بعثات تطوير التجارة والأعمال إلى السعودية؛ إذ أرسل أكثر من 50 بعثة على مدار الـ 25 عامًا الماضية.



